Ельза Госк показала звабливий образ: трендовий купальник майбутнього пляжного сезону

31-річна шведська модель стежить за всіма модними новинками, якими безперервно наповнює свій вишуканий гардероб. Стрічка її інстаграму переповнена стильними образами, за якими пильно слідкують модниці у всьому світі. Знаменитість продемонструвала тіло в купальнику, що прогнозовано стане справжнім трендом для пляжних виходів.

Ельзу Госк без вагань можна назвати справжньою іконою стилю, яка диктує моду на сторінках свого інстаграму. Зараз модель перебуває в Токіо та вже встигла показати стильний look у стилі стрітстайлу. Проте на сторінці знаменитості з'явилося фото в яскравому купальнику, яке не залишило шанувальників байдужими.

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Зваблива білявка для чергової фотосесії обрала локацію поблизу басейну в японській столиці. На відвертих кадрах вона постала у рожевому бікіні у клітинку на зав'язках. Крихітний бюстгальтер підкреслив пишний бюст стрункої красуні.



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Блакитноока модель поєднала яскравий купальник з масивними прикрасами. Сережки, браслет з камінням, персні та ланцюжок виконані з золота. Ельза Госк підкреслила витончені риси обличчя ніжним макіяжем пастельних відтінків.



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa