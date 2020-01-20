24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Ельза Госк показала звабливий образ: трендовий купальник майбутнього пляжного сезону

1348 Читать новость на русском
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

31-річна шведська модель стежить за всіма модними новинками, якими безперервно наповнює свій вишуканий гардероб. Стрічка її інстаграму переповнена стильними образами, за якими пильно слідкують модниці у всьому світі. Знаменитість продемонструвала тіло в купальнику, що прогнозовано стане справжнім трендом для пляжних виходів.

Ельзу Госк без вагань можна назвати справжньою іконою стилю, яка диктує моду на сторінках свого інстаграму. Зараз модель перебуває в Токіо та вже встигла показати стильний look у стилі стрітстайлу. Проте на сторінці знаменитості з'явилося фото в яскравому купальнику, яке не залишило шанувальників байдужими. 

Читайте також: Ельза Госк продемонструвала ідеальний зимовий комплект білизни: спокусливі фото

Зваблива білявка для чергової фотосесії обрала локацію поблизу басейну в японській столиці. На відвертих кадрах вона постала у рожевому бікіні у клітинку на зав'язках. Крихітний бюстгальтер підкреслив пишний бюст стрункої красуні. 

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Блакитноока модель поєднала яскравий купальник з масивними прикрасами. Сережки, браслет з камінням, персні та ланцюжок виконані з золота. Ельза Госк підкреслила витончені риси обличчя ніжним макіяжем пастельних відтінків.

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт
сьогодні
15171
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Ельза Госк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 1102
сьогодні 17:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 1072
сьогодні 14:39 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Квітослава Туз 21120
сьогодні 13:40 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 15614
сьогодні 11:47 Оскароносний Девід Лінч святкує 74-річчя: найкращі фільми культового режисера
Марта Вересюк 532
Новини
Більше новин
Залиште відгук