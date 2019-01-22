Ельза Госк приголомшлила довгими стрункими ніжками: сексуальне фото

Шведська модель і "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк славиться в мережі Instagram не лише фотороботами з показів чи робочого процесу, а й відвертими знімками своєї ідеальної фігури. Так, на новому фото зірка постала у ефектному відвертому образі.

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret не затримується довго на одному місці. Так, нещодавно Ельза Госк приголомшила відвертим знімком, який зробила в номері китайського готелю, сидячи у ванні. Тепер модель відпочиває у Парижі і ділиться гарячими світлинами на своїй сторінці в Instagram.

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На новому фото, яким вона зачарувала своїх шанувальників, 30-річна Ельза постала у банному халаті. Вона граційно сиділа на кріслі, спершись ліктями на стіл. Дівчина коротко і лаконічно прокоментувала фото, написавши під ним "Paris". Ймовірно, вона знову влаштувала собі фотосесію у номері готелю, в якому відпочивала.

На світлині Ельза пікантно продемонструвала шанувальникам свої довгі стрункі ноги. Також вона спустила халат з плечей, оголивши свої ключиці і, злегка, декольте.



Ельза Госк у Парижі / Instagram / @hoskelsa

На наступних знімках "ангел" Victoria's Secret позувала повністю оголеною, прикривавшись напівпрозорим тюлем. На цьому знімку неозброєним оком видно тонку талію шведської моделі.



Ельза Госк похизувалася тонкою талією / Instagram / @hoskelsa