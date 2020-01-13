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Ельза Госк продемонструвала ідеальний зимовий комплект білизни: спокусливі фото

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Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Шведська модель, яка здобула світову популярність завдяки бренду Victoria's Secret, показала черговий вдалий образ, який стане незамінним морозними днями. Проте цього разу look Ельзи Госк складався з мінімуму одягу. На красуні лише теплий білосніжний комплект білизни.

31-річна манекенниця сміливо диктує тренди для модниць у всьому світі. Відчуття стилю у Ельзи Госк вдало поєдналося із сексуальністю, яку знаменитість впевнено демонструє у найбільш пікантних образах. Так, на сторінках свого інстаграму вона опублікувала світлини, на яких постала після солодкого сну. 

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Замість піжами Ельза Госк обрала комплект білизни, який був створений у колаборації бренду Victoria's Secret та американської модної марки "For Love and Lemons". Ніжний бюстгальтер та трусики виконані з білого пухнастого матеріалу та додають звабливому вигляду моделі легкості. 

Вартість такого комплекту становить близько 100 доларів. Білизна ідеально підкреслила спокусливе підтягнуте тіло зірки, яке вона вкотре демонструє на сторінках соціальних мереж. 

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

ельза госк
Модель Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Ельза Госк Новини LifeStyle Victoria's Secret
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