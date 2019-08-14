Ельза Госк сексуально показала, які фасони і кольори купальників варто обирати: гарячі фото

Відпочинок супермоделей завжди супроводжується великою кількістю звабливих фото, до яких їм не треба прикладати зайвих зусиль. Ідеальне тіло "ангелів" Victoria's Secret одразу додає максимальної сексуальності і Ельза Госк відмінний тому приклад. Нові фото шведської знаменитості у красивих купальниках яскраві і в прямому, і в переносному значенні.

Традиційно, фотозвіт з літнього відпочинку Ельза Госк публікує на своїй сторінці в Instagram.

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На кількох світлинах світова модель відмітила локацію перебування – наразі вона зі своїм бойфрендом Томом Дейлі відпочиває на острові Сицилія, що в Італії. Ймовірно, саме він є творцем гарячих світлин шведської білявки, а вона у свою чергу під час італійських канікул не лише відпочиває від показів і світських заходів, а негласно показує, яким купальникам варто віддати перевагу.

На кількох фото Ельза Госк позувала у яскравому жовто-помаранчевому купальнику, який складався з бюстгальтера, подібного до кроп-топу, та трусиків у стилі ретро. Її по-справжньому пляжний образ доповнила сумка від Chanel з пластику, яка у літньому сезоні також займає перші позиції у трендах.

На інших фото зірка подіумів позувала у крихітному рожевому бікіні приглушеного кольору. Варто додати, що другий "голий" look Ельза Госк доповнила улюбленим капелюхом. А на обидвох серіях знімків їй вдалося продемонструвати свою розкішну струнку фігуру.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa