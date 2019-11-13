Ельза Госк сексуально станцювала у спідній білизні: відео
Шведська модель Ельза Госк, яка 7 листопада відзначила своє 31-річчя, показала фанатам провокативне відео, на якому вона відверто демонструє своє тіло.
Короткий ролик Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Супермодель і зірка Victoria's Secret у кадрі з'явилася у спокусливому образі.
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31-річна "селебріті" приміряла спідню білизну салатового кольору, у якій засвітила спортивну фігуру. У ролику дівчина торкається власного мокрого волосся, а також рухає вбрання.
Протягом перших трьох годин після публікації відео назбирало понад 217 тисяч переглядів, а також сотні коментарів від знаменитих друзів Ельзи, а також підписників у мережі.
"Ельзо, твоє тіло щось надзвичайне", "Дуже красиво", "Неймовірна, цей колір тобі пасує", "Як ти можеш бути настільки красивою?", – пишуть користувачі.
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa