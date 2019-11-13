Ельза Госк сексуально станцювала у спідній білизні: відео

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Шведська модель Ельза Госк, яка 7 листопада відзначила своє 31-річчя, показала фанатам провокативне відео, на якому вона відверто демонструє своє тіло.

Короткий ролик Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Супермодель і зірка Victoria's Secret у кадрі з'явилася у спокусливому образі.

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31-річна "селебріті" приміряла спідню білизну салатового кольору, у якій засвітила спортивну фігуру. У ролику дівчина торкається власного мокрого волосся, а також рухає вбрання.

Протягом перших трьох годин після публікації відео назбирало понад 217 тисяч переглядів, а також сотні коментарів від знаменитих друзів Ельзи, а також підписників у мережі.

"Ельзо, твоє тіло щось надзвичайне", "Дуже красиво", "Неймовірна, цей колір тобі пасує", "Як ти можеш бути настільки красивою?", – пишуть користувачі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Ельза Госк Еротика
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