Ельза Госк в розкішній сукні з відвертим декольте сяяла на світській вечірці

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram/ @hoskelsa

Знаменита шведська модель відвідала благодійний вечір amfAR, який традиційно кожного року проходить в Нью-Йорку. 30-річна Ельза Госк підкорила шанувальників красивою сукнею з глибоким декольте.

Традиційний благодійний гала-вечір відбувся в середу, 6 лютого, в Нью-Йорку. На заході під назвою amfAR були присутні всі знамениті моделі світу, адже його мета не залишає байдужими нікого. Кошти, які були зібрані на вечорі, підуть на боротьбу зі СНІДом. Захід не могла пропустити 30-річна Ельза Госк, яка є "ангелом" американського популярного бренду Victoria's Secret.

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Однак перед вечором зірка традиційно зробила декілька сексуальних світлин. Новими знімками, на яких вона звабливо позує, Ельза Госк поділилася на своїй сторінці в Instagram. Модель постала на фото в чорній вечірній сукні з декольте у формі краплини. Стиль елегантного плаття з родзинкою у вигляді глибокого вирізу лише підкреслив стрункість 30-річної моделі. До слова, глибокими декольте на благодійному вечорі похизувалися також Кім і Кортні Кардашян, Алессандро Амбросіо та інші.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

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Теги: LifeStyle Еротика Стиль і мода Ельза Госк
Джерело: 24 канал
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