Ельза Госк вразила двома кардинально різними образами під час подорожі Стокгольмом: яскраві фото

30-річна шведська супермодель, яка більше відома як "ангел" Victoria's Secret, прогулялася столицею Швеції, демонструючи відмінний смак у виборі свого гардеробу.

Знаменита супермодель Ельза Госк, яка часто публікує гарячі фото, демонструючи свою струнку фігуру, потішила шанувальників двома прикладами стильних весняних "луків". Нові фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Бріджит Макрон одягнула костюм і кросівки в храм: обурена реакція у мережі

Світловолоса красуня показала мільйонній аудиторії, наскільки різноманітним є її гардероб. Так, одного дня вона гуляла вулицями столиці Швеції в елегантному вбранні в стилі 60-х років, а наступного продемонструвала, що комфорт у одязі вона цінує не менше, ніж тренди.

Так, на перших знімках Ельза Госк позувала в світлому пальто з чорними горохами довжини міді, манжети та капюшон якого були обшиті натуральним хутром. З-під верхнього одягу виднілася сорочка з леопардовим принтом та темні штани з широкими штанинами. Образ 30-річної моделі доповнила поясна сумка від Louis Vuitton, яку вона прикріпила через плече.



Ельза Госк у Стокгольмі / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк у Стокгольмі / Instagram / @hoskelsa

Другим образом ангела "Victoria's Secret" став вільний look, основним кольором для якого вона обрала мисливський хакі. Широкі штани спортивного стилю і дута коротка куртка дивились би занадто просто, якби Ельза не розбавила їх кольоровим шарфом і оранжевими кедами. До слова, родзинкою образу моделі стала легендарна червона сумка від Chanel "2.55", яку вона також одягнула через плече.



Ельза Госк у Стокгольмі / Instagram / @hoskelsa

