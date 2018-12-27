Ельза Госк зачарувала мережу романтичним фото з бойфрендом: немовірний кадр

Після католицького Різдва минуло два дні, а знаменитості продовжують ділитись світлинами зі святкувань та різдвяних канікул. Так, знаменитий "ангел" Victoria’s Secret Ельза Госк потішила своїх шанувальників зворушливим знімком, на якому вона романтично цілується зі своїм коханим Томом Дейлі.

Після Різдва закохані відправились на романтичний вікенд в одне з найромантичніших і найкрасивіших міст світу – у Нью-Йорк. Вони гуляли шумними вулицями і фотографувались біля Рокфеллерського центру. Нові світлини Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Елегантна і розкішна шведська модель позувала перед камерою у коричневій дублянці та білому береті. На її плечі була коричнева поясна сумка від Louis Vuitton. Романтичний момент зі своїм коханим Томом Дейлі Ельза зафільмувала біля ковзанки, що поруч із Рокфеллерським центром. На світлині закохані романтично цілуються на фоні великої Нью-Йоркської ялинки.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Модель провела різдвяні канікули зі своїм бойфрендом у Нью-Йорку / Instagram / @hoskelsa