Ельза Госк зачарувала мережу романтичним фото з бойфрендом: немовірний кадр

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Ельза Госк зі своїм бойфрендом Томом Дейлі
Ельза Госк зі своїм бойфрендом Томом Дейлі / Instagram/ @hoskelsa

Після католицького Різдва минуло два дні, а знаменитості продовжують ділитись світлинами зі святкувань та різдвяних канікул. Так, знаменитий "ангел" Victoria’s Secret Ельза Госк потішила своїх шанувальників зворушливим знімком, на якому вона романтично цілується зі своїм коханим Томом Дейлі.

Після Різдва закохані відправились на романтичний вікенд в одне з найромантичніших і найкрасивіших міст світу – у Нью-Йорк. Вони гуляли шумними вулицями і фотографувались біля Рокфеллерського центру. Нові світлини Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Елегантна і розкішна шведська модель позувала перед камерою у коричневій дублянці та білому береті. На її плечі була коричнева поясна сумка від Louis Vuitton. Романтичний момент зі своїм коханим Томом Дейлі Ельза зафільмувала біля ковзанки, що поруч із Рокфеллерським центром. На світлині закохані романтично цілуються на фоні великої Нью-Йоркської ялинки.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк з бойрендом
Модель провела різдвяні канікули зі своїм бойфрендом у Нью-Йорку / Instagram / @hoskelsa

Теги: Мода LifeStyle Нью-Йорк Victoria's Secret Зіркові романи
Джерело: 24 канал
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