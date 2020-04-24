Ельза Госк засвітила груди в спокусливій білизні: пікантні фото

Впродовж карантину знаменита білявка відмовилася від фешн-look та демонструє лише затишні домашні та комфортні буденні образи. Проте Ельза Госк не забуває додавати пікантності у свої вбрання. Так, модель позувала у шовковій білизні, засвітивши груди у мереживному бюстгальтері.

Шведська манекенниця не залишає фоловерів без уваги. Навіть в самоізоляції Ельза Госк з дня у день влаштовує нові зйомки, якими демонструє не лише карантинні будні, а й свою розкішну фігуру. Пікантними кадрами вона поділилася в особистому інстаграм-профілі.

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Ельза Госк позувала у власному ліжку. На ній ніжний кремовий комплект шовкової білизни на тонких бретельках. Спокусливості додали мереживні вставки на грудях, що дозволило моделі підкреслити пишний бюст. Крім того, вона звернула увагу на декольте й завдяки численним масивним ланцюжкам на шиї. Короткі шортики акцентували на струнких ногах знаменитості.

У дощовий день зірка загорнулася у м'який світлий кардиган та не забула про теплі шкарпетки. Романтичності еротичному образу додала легка звивиста укладка та макіяж у нюдових кольорах. Замріяна Ельза Госк підкорила серця фоловері, які оцінили допис понад 200 тисячами лайків.