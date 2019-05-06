Ельза Госк засвітила інтимні частини тіла у спокусливому вбранні: фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Знаменита шведська модель, яка давно є однією з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret, засвітила інтимні частини тіла. На нових еротичних фото 30-річна Ельза Госк не те, що не соромиться, а навіть відверто демонструє їх, таким чином проявляючи свою сексуальність.

Про вміння Ельзи Госк позувати перед камерою, показуючи себе у якнайбільш сексуальному ракурсі, відомо всім її прихильникам. Так, нещодавно 30-річна "ангел" Victoria's Secret поділилася знімками з сонячної Каліфорнії, на яких засвітила інтимні частини тіла.

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На фото Ельза Госк позує у зеленій сукні на одне плече і з великим розрізом від французького бренду Jacquemus. На фото під правильно вибраним ракурсом моделі вдалося частково засвітити груди попри те, що вона все ще була одягненою.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Ельза Госк
Джерело: LifeStyle 24
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