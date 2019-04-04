Ельза Госк засвітила оголені груди у відвертій фотозйомці (18+)

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

30-річна Ельза Госк, яка вже декілька років поспіль співпрацює з одним із найпопулярніших білизняних брендів Victoria's Secret, з кожною порцією нових фото доводить, що вона багато працює над своєю фігурою. Так, у черговій фотозйомці супермодель показала пружні м’язи живота та засвітила оголені груди.

Останнім часом Ельза Госк приголомшує своїх шанувальників порціями сексуальних знімків. Якщо врахувати, що фото в сексуальній білизні для "ангелів" Victoria's Secret – це звична справа, то оголюватися перед камерою наважиться далеко не кожна модель.

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Фотомодель та зірка подіумів Ельза Госк відверто демонструє своїм фанатам, що для неї оголюватися перед камерою – не складає труднощів. Так, днями 30-річна шведка опублікувала нову серію гарячих фото, на яких постала топлес, прикриваючи груди руками. На деяких кадрах модель позувала перед камерою, заворожуючи своїм проникливим поглядом.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

ЕЛьза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ельза Госк Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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