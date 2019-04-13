Ельза Госк, Жасмін Тукс, Ромі Стрейд та інші моделі відвідали фестиваль Coachella: фотопідбірка

Один із найбільших музичних фестивалів розпочався у Каліфорнії у п’ятницю, 12 квітня. На музичну подію з'їхалися зірки з усього світу. Звісно, не обійшлося без супермоделей. Майже у повному складі на фестиваль прибули розкішні "ангели" Victoria's Secret.

Coachella ще називають найстильнішим музичним фестивалем на всій планеті. Адже таку кількість представників фешн-індустрії рідко де можна зустріти, окрім подіумів, звісно. Цьогорічний музичний захід зібрав майже всю команду популярного бренду Victoria's Secret.

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Моделі діляться знімками, позначаючи найпопулярнішу на ці дні геолокацію, п'ють шампанське, їдять кольорове морозиво, танцюють і підспівують під виступи світових виконавців. Кожна з зірок фешн-галузі обрала для себе свій образ, який допомагав би почувати себе максимально вільною на території фестивалю.