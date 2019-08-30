Ельза Госк загубила сережку на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю: курйозні фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / www.gettyimages.com

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк вдруге продемонструвала розкішний образ на червоній доріжці щорічного Венеційського кінофестивалю.

Шведська супермодель вийшла до фотографів у розкішному платті з колекції Etro, яке складається з оксамитового корсета без бретелей і золотою спідницею зі сміливим розрізом.

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Образ Ельзи доповнив макіяж у золотисто-коричневих відтінках з акцентом на очах та легка укладка волосся. Завершили приголомшливий "аутфіт" масивні золоті сережки і браслет. Під час позування папараці одна з сережок впала на зірковий хідник, а модель почала шукати її – зробила це Хоск не менш ефектно і витончено.

Ельза Хоск
Ельза Госк / Getty Images

Ельза Хоск
Ельза Госк / Getty Images

Ельза Хоск
Ельза Госк / Getty Images

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Теги: Victoria's Secret Фестивалі LifeStyle Ельза Госк Мода
Джерело: LifeStyle 24
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