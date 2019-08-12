Ельза Патакі зворушливо привітала Хемсворта з днем народження

216 Читать новость на русском
Кріс Хемсворт і Ельза Патакі
Кріс Хемсворт і Ельза Патакі / Instagram / @elsapatakyconfidential

Знаменитий актор та зірка фільмів Marvel Кріс Хемсворт 11 серпня відзначив своє 36-річчя. Кохана дружина іменника вирішила зворушливо привітати його в соціальній мережі Instagram, як це часто роблять "селебріті".

43-річна дружина опублікувала на своїй сторінці декілька спільних фото з чоловіком, які раніше не потрапляли в мережу, а так залишила проникливі слова привітань.

Читайте також: 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер зворушила мережу знімками з дочкою Стормі

З днем ​​народження, моя кохана людина, мій чоловік, мій партнер, моя любов, найкращий тато на світі. Я так пишаюся тобою і тим, хто ти є. Ніколи не переставай нас смішити. Ти робиш кожну мить наших життів щасливим,
– написала Ельза Патакі.

 

Варто додати, що австралієць Кріс Хемсворт перебуває у щасливому шлюбі з Ельзою майже дев'ять років. За цей час в них народилось троє дітей: Індія, Трістан і Саша. Сім’я, на відміну від інших голлівудських земляків, за постійне місце проживання обрала Австралію. Навіть після успішного виходу фільмів "Месники: Завершення" Кріс Хемсворт заявив, що бере паузу в кіно, щоб побути якийсь час з дружиною та дітьми в себе вдома.

 

На відміну від Кріса Хемсворта, у його брата Ліама в особистому житті не все так добре. У день народження Кріса, 11 серпня, стало відомо, що співачка Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт розлучились після 8 місяців подружнього життя. Наразі бунтівниця-Майлі перебуває на розкішному відпочинку з блогеркою Кейтлін Картер, з якою її підловили за поцілунками.

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
12046
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Новини культури Зіркові дні народження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
сьогодні 17:03 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 4618
Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
сьогодні 14:00 Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
Юлія Турелик 2525
"Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами
сьогодні 13:18 "Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами
Юлія Ліпенцева 853
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
сьогодні 12:02 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 1457
Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів
сьогодні 11:21 Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів
Богданна Рибак 496
Новини
Більше новин
Залиште відгук