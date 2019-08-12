Ельза Патакі зворушливо привітала Хемсворта з днем народження

Знаменитий актор та зірка фільмів Marvel Кріс Хемсворт 11 серпня відзначив своє 36-річчя. Кохана дружина іменника вирішила зворушливо привітати його в соціальній мережі Instagram, як це часто роблять "селебріті".

43-річна дружина опублікувала на своїй сторінці декілька спільних фото з чоловіком, які раніше не потрапляли в мережу, а так залишила проникливі слова привітань.

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З днем ​​народження, моя кохана людина, мій чоловік, мій партнер, моя любов, найкращий тато на світі. Я так пишаюся тобою і тим, хто ти є. Ніколи не переставай нас смішити. Ти робиш кожну мить наших життів щасливим,

– написала Ельза Патакі.

Варто додати, що австралієць Кріс Хемсворт перебуває у щасливому шлюбі з Ельзою майже дев'ять років. За цей час в них народилось троє дітей: Індія, Трістан і Саша. Сім’я, на відміну від інших голлівудських земляків, за постійне місце проживання обрала Австралію. Навіть після успішного виходу фільмів "Месники: Завершення" Кріс Хемсворт заявив, що бере паузу в кіно, щоб побути якийсь час з дружиною та дітьми в себе вдома.

На відміну від Кріса Хемсворта, у його брата Ліама в особистому житті не все так добре. У день народження Кріса, 11 серпня, стало відомо, що співачка Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт розлучились після 8 місяців подружнього життя. Наразі бунтівниця-Майлі перебуває на розкішному відпочинку з блогеркою Кейтлін Картер, з якою її підловили за поцілунками.