У Лондоні вже два тижні триває судове засідання щодо справи Ебмер Герд та Джонні Деппа. Пара судиться щодо насильства зі сторони актора та наклепу зі сторони актриси. Депп також подав до суду на видання The Sun, яке начебто фальсифікувало дані про ньогоу своїй матеріалах.

Як повідомляє видання The Daily Mail, принизливий знімок Ембер Герд зробила у травні 2014 року, коли вони ще перебували у стосунках. За словами Джонні Деппа, це фото Ембер зробила під час перельоту з Бостона до Лос-Анджелес, коли начебто відбулась між ними велика сварка. Ембер раніше заявляла, що під час польоту він ображав її, бив та кидався у неї речима, а згодом заснув в туалеті. Також він багато пив, через що на цьому знімку начебто заснув п'яним із морозивом у руці, яке розтеклось по його штанах.

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Сплячий Джонні Депп з морозивом / Twitter / @JustinTrudeausBeard

Депп все запепечує та каже, що тоді був дуже втомленим після 17-годинного робочого дня, а фотографію Ембер Герд зробила лише для того, щоб потім його принизити.

Я був під кумаром. Вона сфотографувала мене і показала знімок наступного дня, сказавши: "Подивися, у що ти перетворився... Подивися на себе, ти огидний", – прокоментував фото актор.

Щодо сварки, на якій постійно наголошує Ембер, зірка "Піратів Карибського моря" додав, що Ембер "почала повчати його", коли він робив замальовки в зошиті, потім він спробував грайливо постукати по ній ногою, в результаті чого Герд "образилася" і "продовжила його обзивати". На захист актора також виступив асистент Деппа – Стівен Дойтерз, який стверджував у суді, що саме Ембер у їхніх стосунках завжди була кривдником та піддавала його емоційному та фізичному насильству. Стівен також зазначив, що ніколи не бачив її з синцями, як це стверджувала жінка.