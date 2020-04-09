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Ембер Герд може сісти у в'язницю на три роки за наклеп на Джонні Деппа

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Ембер Герд та Джонні Депп / Фото: Getty Images

Скандальне подружжя голлівудських акторів Джонні Деппа та Ембер Герд продовжує судову тяганину. Днями Ембер висунули звинувачення у підробці доказів щодо домашнього насильства з боку Джонні Деппа. Тепер їй загрожує до трьох років ув'язнення.

Ембер Герд та Джонні Депп розлучилися ще в 2017 році. Після цього вони почали подавати один на одного судові позови і засідання тривають до нині. Ембер звинуватила екскоханого в домашньому насильстві. Проте нещодавно у виданні International Business Times з'явився матеріал, у якому йдеться про те, що жінка сфальсифікувала свідчення проти колишнього чоловіка. 

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Нещодавно відбулося чергове судове засідання, де свідчила колишня стилістка акторки Саманта МакМіллен. Жінка заявила, що слова Герд про те, що Депп вдарив її і в неї з'явилися синці під очима, є брехнею.

Протягом дня 16 грудня 2015 року я бачила, що у Ембер Герд не було жодних видимих слідів, забитих місць, порізів або травм на обличчі чи на будь-який інший частини її тіла,
– сказала Саманта.

Якщо її слова підтвердяться, то Ембер Герд загрожує позбавлення волі строком до трьох років за підробку доказів. 


Джонні Депп та Ембер Герд / Фото: Getty Images

Ембер Герд стала розлучницею між Джонні Деппом на Ванессою Параді. Вони зустрічалися 3 роки і в 2015 році одружилися. Проте шлюб тривав недовго і вже в травні 2016 року Ембер подала позов до суду зі звинуваченням в домашньому насильстві. На початку 2017 року суд постановив заплатити Ембер Герд 7 мільйонів доларів, проте Джонні Депп не залишив це просто так і подав зустрічний позов на 50 мільйонів доларів. Він стосувався наклепу на нього. Розслідування триває.

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Голлівуд Ембер Герд Джонні Депп Зіркові розлучення LifeStyle
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