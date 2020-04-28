Ембер Герд намагалася підставити Джонні Деппа, змовившись з подругою-трансгендером: деталі

Адвокати Джонні Деппа довели у суді, що Ембер Герд змовилася з подругою, аби звинуватити ексчоловіка у насильстві. Дівчина-трансгендер зателефонувала у службу підтримки та заявила про напад на свою знайому. Раніше акторка повідомляла, що саме у цей день між ними відбулася чергова сварка, а колишній коханий застосовував до неї силу.

Судовий процес між колишнім подружжям набирає обертів. Як інформує Daily Mail, у суді з'явилися нові докази проти Ембер Герд. Адвокати Джонні Деппа оприлюднили запис телефонного дзівнка подруги зірки транс-активістки Іо Тіллетт Райт до служби порятунку, яким вона намагалася підставити актора.

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У телефонній розмові дівчина вказала адресу пентхаусу експодружжя в Лос-Анджелесі та заявила, що хлопець її подруги напав на неї. Вона наголосила, що дізналася про інцидент випадково і прагне залишитися анонімною. Цей дзвінок пролунав 21 травня 2016 року. Раніше Ембер Герд зазначала, що того дня між парою відбувся конфлікт, під час якого Джонні Депп вирвав їй волосся та кинув телефон в обличчя. За словами знаменитості, після цієї сварки вона зважилася подати на розлучення.

Проте адвокати Деппа відшукали певні розбіжності та запевнили, що Ембер Герд спланувала все заздалегідь. Вони зазначили, що голос особи, яка сповістила про напад у службу порятунку, не належить Іо Тіллетт Райт, а її дзвінок зафіксований у базі кількома годинами пізніше.

Ці невідповідності є доказом того, що пані Герд і її друзі намагалися підставити Деппа. Перша спроба не спрацювала, і вони зважилися на другу,

– йдеться у повідомленні.

У той час захист Ембер Герд назвав всі свідчення вигадками та пояснив розбіжності в часі тим, що її друзі живуть у різних часових поясах.



Ембер Герд звинувачує Джонні Деппа в домашньому насильстві / Фото: Mirror