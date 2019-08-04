Ембер Хьорд показала, як виглядає без макіяжу: чарівне фото

Голлівудська акторка Ембер Хьорд, яка прославилася також своїм скандальним розлученням з Джонні Деппом, продемонструвала свою натуральну красу.

33-річна Ембер Хьорд показала на своїй сторінці в Instagram фото без макіяжу, яким приголомшила шанувальників у мережі. До слова, за зіркою стежать 3,4 мільйона підписників.

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"Сподіваюсь, що у кожного з вас прекрасні вихідні", – додала знаменитість у підписі.

На селфі акторка, яка має дуже миловидну зовнішність, позує без фільтрів та демонструє чисте лице. Протягом перших годин фото назбирало понад 292 тисячі вподобань та безліч компліментів у коментарях.

"Богиня", "У тебе божественна краса", "Ти красуня", "Королева", – пишуть користувачі в Instagram.



Ембер Хьорд / Instagram / @amberheard

Додамо, що Ембер Хьорд не приховує своєї зовнішності у звичайні дні без професійного макіяжу, світла та дизайнерського вбрання. Шанувальники люблять акторку за її природність та простоту у знімках.



Ембер Хьорд / Instagram / @amberheard



Ембер Хьорд / Instagram / @amberheard

Що відомо про особисте життя Ембер Хьорд? До стосунків з Мілошем Драго Ембер Хьорд потрапляла до гучних новин через особисте життя. Так, всього за 6 місяців зірка зустрічалась з арт-дилером Віто Шнабелем та аргентинським режисером Андресом Мускетті. Окрім цього, вона мала роман з одним із найвідоміших винахідників та мільярдерів Ілоном Маском.



Та, мабуть, найбільшу увагу ЗМІ привернули стосунки Ембер Хьорд та Джонні Деппа. Пара одружилась у 2015 році та прожила разом всього рік. Досі актори дають журналістам нові скандальні новини щодо їхніх стосунків, зокрема, Ембер поширила у мережі відео, на якому видно агресивну поведінку Деппа. Водночас знаний актор переконує, що саме він є жертвою у цій ситуації.