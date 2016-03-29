Ембер Хьорд розповіла про монстра всередині Джонні Деппа: неочікувані зізнання

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Ембер Хьорд і Джонні Депп
Ембер Хьорд і Джонні Депп / Колаж: 24 канал

32-річна голлівудська акторка Ембер Хьорд досі дає свідчення щодо судової справи про розлучення з 55-річним Джонні Деппом, яке триває від травня 2016 року. На початку 2019 року іноземне видання оприлюднило чергові відверті зізнання актриси про складний характер і витівки її колишнього чоловіка.

Нові подробиці сімейного життя Ембер Хьорд і Джонні Деппа оприлюднило іноземне видання The Hollywood Reporter. У їхньому розпорядженні опинилися документи, які актриса подала до суду після того, як звинуватила екс-коханого в домашньому насильстві.

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За свідченнями Ембер Хьорд, які вона давала в травні 2016 року, у Джонні Деппа роздвоєння особистості і він дозволяв собі випускати свого внутрішнього монстра.

Ми з Джонні дали прізвисько його альтер его, тій частини його особистості, яка переважала, коли він бив мене. Ми назвали її Монстром, і саме так ми говорили про неї протягом багатьох років. Я просто кам'яніла, бачивши його Монстра,
– мовилося у свідченнях акторки.

Також вона згадала день, коли Джонні Депп побив її у будинку в Лос-Анджелесі і кинув в неї телефоном. "Він жбурнув ним настільки сильно, наскільки міг", – зазначила Ембер. Потім, за її словами, він схопив її за волосся і поволік по підлозі.

Акторка додала, що в приступах люті Джонні Депп розбив багато скляних речей, уламки яких валялись по всіх підлозі.

 

 
Теги: LifeStyle Голлівуд Ембер Хьорд Джонні Депп Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
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