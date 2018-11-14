Ембер Хьорд розповіла про психічні розлади після розлучення з Джонні Деппом

Колишня дружина Джонні Деппа та екс-дівчина мільярдера Ілона Маска, акторка Ембер Хьорд відверто розповіла про свій стан після скандального розлучення з актором.

Про це Ембер розповіла в інтерв'ю виданню Sunday Times.

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За словами акторки, після розлучення з Деппом у неї стався посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

"Наслідки моєї психологічної травми не завжди очевидні іншим. Я не ховаюся під стіл, якщо чую голосний звук, хоча таке трапляється з багатьма людьми з ПТСР. Травма проявляється дивним чином навіть для мене самої", – зазначила Хьорд.



Ембер Хьорд / Getty Images

До прикладу, вона згадала свою реакцію під час перегляду трансляції судового процесу над кандидатом в верховний суд США Бреттом Кавано, якого професор клінічної психології Крістін Блезі Форд звинувачувала у згвалтуванні.

Наприклад, в якийсь момент я раптом зрозуміла, що сиджу на підлозі і ридаю, дивлячись на те, що розгортається в прямому ефірі Fox або CNN. І я запитую себе – чому я так близько це сприймаю? Це ж не моя проблема? Але вона і моя теж. Моя. Я знаю, що кожна жінка, яка дивилася той ефір, була обурена. Не думаю, що знайшлася б хоч одна, якій би ця ситуація не розбила серце. Ми всі були на місці доктора Форд. Ми знаємо, як їй,

– зізналася зірка.

Нагадаємо, скандал навколо кандидатури Бретта Кавано на пост Верховного судді США розгорівся після того, як видання The Washington Post опублікувало заяву жінки на ім'я Крістін Блейз Форд. Вона стверджує, що під час навчання в старшій школі в 1980-і роки Кавано на вечірці намагався зняти з неї одяг і закрив їй рот рукою, коли вона спробувала закричати та в момент інциденту він був п’яним.



24 вересня у США пройшли масові акції протесту проти кандидата до Верховного суду Бретта Кавано, якого кілька жінок звинуватили в сексуальному насильстві. Відомо, що на цю посаду сам президент США Дональд Трамп просував Кавано.



Крім того, дружина Дональда Меланія Трамп вирішила прокоментувати скандал, заявивши, що потрібно надавати вагомі докази насильства перед звинуваченнями.

Що відомо про шлюб Ембер Хьорд та Джонні Деппа? Подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною розлучення стала заява Хьорд про домашнє насильство. Після судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка великі відступні (сім мільйонів доларів), які вона обіцяла віддати на благодійність. Днями Джонні Депп дав інтерв’ю британському журналі GQ. Він розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною Ембер Хьорд і в майбутньому не має наміру пов’язувати своє життя з будь-якою жінкою.