Ембер Хьорд вразила відвертим та спокусливим декольте на прем’єрі фільму "Аквамен": фото

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Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Instagram/ @amberheard__

32-річна американська акторка відвідала прем’єру фільму "Аквамен", в якому зіграла одну з головних ролей. Наряд Ембер Хьорд вдало підкреслював її стрункість та привертав увагу гостей.

Як відомо, Ембер Хьорд переживає складний період в житті. Стан її здоров'я після розлучення значно погіршився, проте це не заважає акторці продовжувати свій зірковий шлях. Відтак, в неділю, 18 листопада вона відвідала прем’єру фільму за своєї участі разом з іншими головними героями кінокартини "Аквамен".

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На світському заході до Ембер Хьорд було прикуто багато уваги. Для урочистого виходу вона обрала коротке плаття в паєтках з відвертим декольте. Виріз на грудях у формі краплі складав враження, що сукня одягнена задом наперед. Однак акторка почувала себе дуже розкуто та з задоволенням позувала перед камерами сама, в парі зі своїм напарником по знімальному майданчику Джейсоном Момоа та іншими гостями заходу.

Волосся Ембер було підібране вверх. Вечірній макіяж зірки складався з підведених очей чорною підводкою та яскраво нафарбованих губ. Доповнили образ чорні босоніжки з тонкими смужками на високих підборах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amber Heard (@amberheard__)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amber Heard (@amberheard__)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Amber Heard (@amberheard__)

 

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явився офіційний трейлер бойовика "Аквамен". Кінокартину ще задовго до її виходу називали одним з найочікуваніших фільмів року. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 13 грудня. 

Хто така Ембер Хьорд? Ембер Хьорд – знаменита американська акторка родом з Техасу. В 17 років вона залишила навчання в Католицькій академії та переїхала у Нью-Йорк. Там і розпочалась її акторська кар’єра. Перший фільм, в якому Ембер Хьорд зіграла другорядну роль має назву "У променях слави". Головні ролі актриса зіграла у фільмах: "Ніколи не здавайся" (2008), "Вітаємо у Зомбіленді" (2009), "Палата" (2010), "Лондонські поля" (2018) та інші. У Ембер Хьорд тривалий час зустрічалась з Ілоном Маском, проте з часом зірковий союз розпався. Після розриву Амбер Хьорд закрутила роман з Джонні Деппом. У 2015 році пара одружилась, а вже в 2017 офіційно розлучились

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Ембер Хьорд
Джерело: 24 канал
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