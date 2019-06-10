Ембер Хьорд закрутила роман зі значно молодшим манекенником, – ЗМІ

Голлівудська акторка Ембер Хьорд активно взялась налагоджувати особисте життя. Днями папараці помітили її на побаченні з 25-річним манекенником Мілошем Драго.

Як повідомляє The Daily Mail, 33-річна Ембер Хьорд познайомилась із бойфрендом завдяки спільним друзям. Сталось це у квітні 2019 року в одному з ресторанів Нью-Йорка. З того часу пара не розлучалась, а сама Ембер, за словами інсайдерів, називає себе найщасливішою жінкою.

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Ймовірно, ці почуття в акторки взаємні, адже зірка засвітилась з Мілошем Драго на побаченні у Малібу. Туди манекенник приїхав, щоб познайомитись із родичами Ембер Хьорд. Папараці вдалось сфотографувати закоханих на виході з Nobu.

Відтоді вони нерозлучні. Вони надихають один одного. Мілош зараз прилетів до Лос-Анджелеса, щоб познайомитися з сім'єю і друзями Ембер,

– розповів інсайдер.



Ембер Хьорд та Мілош Драго / The Daily Mail

Невдовзі Ембер Хьорд розпочне зйомки у новому фільмі, де акторка зіграє роль жінки, що закохується у чоловіка-модель. Тому голлівудській зірці буде легко вжитись у роль, адже в житті вона насправді закохана у манекенника.

"Мілош – модель, але він з міцної родини та у нього відмінне почуття гумору. Їй весело з ним, і це добре для Ембер після всього, через що вона пройшла... Це зовсім інші стосунки для неї. Джонні був набагато старший, і їхній шлюб був щонайменше непостійним. А Мілош милий і люблячий. Вони неймовірно щасливі разом", – додав інсайдер.

Що відомо про особисте життя Ембер Хьорд?

До стосунків з Мілошем Драго Ембер Хьорд потрапляла до гучних новин через особисте життя. Так, всього за 6 місяців зірка зустрічалась з арт-дилером Віто Шнабелем та аргентинським режисером Андресом Мускетті. Окрім цього, вона мала роман з одним із найвідоміших винахідників та мільярдерів Ілоном Маском.



Та, мабуть, найбільшу увагу ЗМІ привернули стосунки Ембер Хьорд та Джонні Деппа. Пара одружилась у 2015 році та прожила разом всього рік. Досі актори дають журналістам нові скандальні новини щодо їхніх стосунків, зокрема, Ембер поширила у мережі відео, на якому видно агресивну поведінку Деппа. Водночас знаний актор переконує, що саме він є жертвою у цій ситуації.