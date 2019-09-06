Ембер Хьорд засвітила оголені груди з-під жакету та розповіла про ставлення до соцмереж

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Ембер Хьорд для Interview
Ембер Хьорд для Interview / https://www.interviewmagazine.com

Австралійська кіноактрсиа Ембер Хьорд протягом останніх кількох років перебуває в центрі уваги всіх світових ЗМІ. І причиною цьому є не лише розлучення з Джонні Деппом, а й успішна кінокар’єра та зйомки у глянцях, одна з яких вже з’явилась в мережі.

Зірка знаменитої кінострічки "Аквамен" прикрасила сторінки видання Interview у дуже провокативних образах від Yves Saint Laurent: у жакетах на голе тіло, ботфортах, туфлях на високих підборах і прозорих сукнях. Всі знімки у дзеркальному ліфті вийшли чорно-білими, а їхнім автором виступив Matthew Welch.

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Ембер Хьорд
Ембер Хьорд для Interview / Фото: Interview

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд для Interview / Фото: Interview

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд для Interview / Фото: Interview

Особливо пікантною світлиною вийшла та, що Ембер опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На ній актриса зафіксована з короткою стильною зачіскою, очима, підведеними чорним олівцем, і оголеними грудьми, що виглядали з-під жакета.

Ембер Хьорд
Ембер Хьорд для Interview / Фото: Interview

Торкаючись теми соціальних мереж, зірка у відвертому інтерв'ю зізналась, що протягом дворічного користування Instagram-сторінкою у неї виробився своєрідний захисний механізм, який допомагає легше реагувати на критику.

Моє покоління не виросло на соціальних мережах. Я завела свої сторінки всього два роки тому. За цей час чітко зрозуміла: коли ви перебуваєте в поле зору громадськості, то звикаєте жорстко захищати свій імідж і особисте життя. У вас з'являється необхідність боротися за свою конфіденційність. Я думаю, саме з цієї причини багато людей не хочуть користуватися соціальними мережами,
– поділилася думками Ембер.

Вона додала, що за час перебування у кіно вона досі не звикла бачити себе на екранах гаджетів: "Це схоже на почуття, яке ви відчуваєте, коли вперше чуєте свій голос на автовідповідачі, але при цьому помножене на 100 в плані болісного збентеження".

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Ембер Хьорд
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