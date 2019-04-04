Ембер Хьорд знялася для обкладинки Harper's Bazaar і розповіла, яким є її найбільший страх

Американська акторка Ембер Хьорд знялася для тайванського випуску журналу Harper's Bazaar. У весняному номері голлівудська зірка погодилася на відвертості і розповіла про свої страхи, ставлення до фемінізму і як їй вдається справлятися з невдачами.

32-річна Ембер Хьорд погодилася прикрасити квітневу обкладинку популярного глянцю. Весняний випуск тайванського Harper's Bazaar вже доступний до перегляду і перші фото та відверте інтерв'ю з'явилися на офіційному сайті.

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Фотографував американську актрису Девід Сліпер, а стилістом її неперевершених образів виступила Сара Гор Рівз. Екс-дружина Джонні Деппа приміряла декілька вбрань, деякі з яких були відвертими і сексуальними.

Ембер Хьорд, яка стверджує, що потерпіла від насилля Джонні Деппа, розповіла журналісту про свої феміністські погляди.



Ембер Хьорд / harpersbazaar.com

Жінки повинні встановлювати свої власні стандарти, формувати свої власні погляди на світ і знаходити найбільш зручний спосіб ладити з миром. Вам не потрібно вибачатися. Світ очікує, що ти будеш перебувати в межах кордонів, але ти повинен перетнути свої кордони, а потім і їх,

– запевнила актриса.

Вона розповіла, що їй часто доводиться боротися з невдачами, але вона випрацювала вміння не брати це близько до серця.

Оскільки страх завжди є гіршим виправданням, він дозволить тобі навіть не намагатися щось зробити і реагувати. Я трудоголік, я вчуся чомусь кожен день, намагаючись з усіх сил. Тому що зараз я найбільше ціную зміни. І тоді коли я вже не можу зробити більше, я змушена трохи перепочити,

– зізналася Ембер Хьорд.

Однак пізніше вона додала, що в її житті все-таки є річ, якої вона дуже боїться. Її страх полягає в тому, що вона боїться втратити свою свободу.



Ембер Хьорд / harpersbazaar.com