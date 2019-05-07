Емі Шумер народила первістка

37-річна американська комедійна акторка Емі Шумер зовсім недавно поділилася радісною звісткою. Зірка фільму "Дівчина без комплексів" народила сина.

Про поповнення у родині Емі Шумер та її чоловіка Кріса Фішера подружжя повідомило опублікувавши у Instagram фото з новонародженим малюком, зроблене у пологовому відділенні госпіталю.

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Минулої ночі, о 22:55, з'явився на світ наша королівська дитина,

– повідомила Шумер підписникам.

Це перша дитина для Емі Шумер та її чоловіка Кріса Фішера. Пара взяла шлюб в лютому минулого року лише через три місяці після початку роману. У жовтні 2018 року зірка оголосила про те, що незабаром вони з коханим стануть батьками. Лишень вчора Шумер розсекретила стать дитини, повідомивши шанувальників про те, що чекає на сина.