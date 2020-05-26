Емілі Ратажковскі станцювала перед чоловіком у мінібікіні: спекотне відео

Відома американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не втрачає жодної нагоди, щоб похизуватися своїми апетитними формами. Днями зірка у мінібікіні виконала пристрасний танець для свого чоловіка.

Емілі Ратажковскі невпинно розбурхує мережу. Вона активно ділиться еротичними кадрами та не втомлюється позувати у відвертих фотосесіях. Знаменитість поширила на особистій сторінці в інстаграмі ролик, де показала спекотний танець біля басейну.

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Модель позує у різнокольоровому мінібікіні власного бренду. Таке вбрання ледве прикриває інтимні зони Емілі. На другому плані бачимо басейн та її чоловіка, який сидить на лежаку та мило усміхається до коханої.

Спершу вона показала оголені сідниці, а потім постала обличчям до камери. Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Її шию прикрашали тоненькі золоті ланцюжки.

Запальний танець не залишив багатомільйонну аудиторію шанувальників Ратажковскі байдужими. Всього за один день його переглянули майже вісім мільйонів разів. Підписники висловлюють своє захоплення в коментарях публікації та зазначають, що Емілі, як завжди, виглядає неперевершено.