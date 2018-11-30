Емілі Блант і Джон Кразінські відвідали прем’єру фільму "Мері Поппінс повертається": фото

Найпопулярніша у світі няня повернулася до своїх шанувальників! 35-річна англійська акторка Емілі Блант відвідала прем’єру стрічки, у якій зіграла головну роль. Компанію акторці склав її чоловік Джон Кразінські.

Емілі Блант, якій дісталась найважливіша місія у фільмі, в компанії чоловіка прийшла на допрем’єрний показ "Мері Поппінс повертається".

Читайте також: "Мері Поппінс повертається" разом із Емілі Блант та Меріл Стріп: трейлер

Для світського заходу акторка обрала ніжний образ, який підкреслив усі її переваги. Білосніжна довга сукня від Yanina Couture з глибоким декольте показала красиву шию та ключиці 35-річної Емілі, а тугий пояс на талії підкреслив її стрункість. Окрасою такого легкого образу стали пишні рукави плаття та масивні сережки, які акторка обрала для урочистого вечора.



Емілі Блант на прем'єрі фільму "Мері Поппінс повертається" / Instagram / @justjared

Варто нагадати, що на початку листопада англійська акторка знялась для обкладинки популярного глянцю Vogue. Для випуску, що вийде в грудні, вона теж постала у образі Мері Поппінс.