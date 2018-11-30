Емілі Блант і Джон Кразінські відвідали прем’єру фільму "Мері Поппінс повертається": фото

28 Читать новость на русском
Емілі Блант і Джон Кразінські
Емілі Блант і Джон Кразінські / Instagram/ @justjared

Найпопулярніша у світі няня повернулася до своїх шанувальників! 35-річна англійська акторка Емілі Блант відвідала прем’єру стрічки, у якій зіграла головну роль. Компанію акторці склав її чоловік Джон Кразінські.

Емілі Блант, якій дісталась найважливіша місія у фільмі, в компанії чоловіка прийшла на допрем’єрний показ "Мері Поппінс повертається".

Читайте також: "Мері Поппінс повертається" разом із Емілі Блант та Меріл Стріп: трейлер

Для світського заходу акторка обрала ніжний образ, який підкреслив усі її переваги. Білосніжна довга сукня від Yanina Couture з глибоким декольте показала красиву шию та ключиці 35-річної Емілі, а тугий пояс на талії підкреслив її стрункість. Окрасою такого легкого образу стали пишні рукави плаття та масивні сережки, які акторка обрала для урочистого вечора.

 

 

Емілі Блант на прем'єрі фільму
Емілі Блант на прем'єрі фільму "Мері Поппінс повертається" / Instagram / @justjared

Варто нагадати, що на початку листопада англійська акторка знялась для обкладинки популярного глянцю Vogue. Для випуску, що вийде в грудні, вона теж постала у образі Мері Поппінс.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
сьогодні 11:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1814
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 5200
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
532
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
2059
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1605
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
27 листопада 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 8201
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук