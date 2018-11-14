Емілі Блант знялася для обкладинки глянцю в образі Мері Поппінс: яскраві фото

Голлівудська актриса Емілі Блант, яка стала головною героїнею нової стрічки "Мері Поппінс повертається", знялася для грудневого випуску глянцевого журналу Vogue.

Нові знімки з фотосесії у вінтажному вбранні опубліковано на сайті видання Vogue.

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У стильній зйомці для обкладинки глянцю Емілі відтворила образ Мері Поппінс. Акторка позує у червоній фатіновій спідниці і піджаку у тон. Її образ доповнює синій капелюх і такого ж кольору парасоля.

В інтерв'ю Блант порівняла свою героїню із супергероєм.

"Вона (Мері Поппінс, – 24 канал) свого роду ангел. Вона розуміє, що потрібно людям і дає їм це. Я не думаю, що вона стурбована сама собою – немає нікого подібного на неї – і це їй подобається", – розповіла Емілі.



Емілі Блант для Vogue

З Емілі у фотосесії для Vogue також знявся її колега зі знімального майданчика – актор Лін-Мануель Міранда, який зіграв роль Джека у фільмі "Мері Поппінс повертається".



Емілі Блант і Лін-Мануель Міранда для Vogue



Емілі Блант для Vogue



Емілі Блант для Vogue



Емілі Блант і Лін-Мануель Міранді для Vogue

Нагадаємо, Емілі Блант зіграла головну роль у фентезійному музичному фільмі "Мері Поппінс повертається" (Mary Poppins Returns). Світова прем’єра магічної стрічки відбудеться 19 грудня 2018 року, а от в українському прокаті її можна буде побачити 27 грудня. Перший тизер було опубліковано на початку березня цього року і тоді його переглянуло більше 7,5 мільйонів YouTube-користувачів. Тепер же з'явився офіційний трейлер, який лише за одну добу спромоглось побачитись більше 3 мільйонів фанатів.