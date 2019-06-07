День народження Емілі Ратажковскі: топ гарячих фото моделі – 18+
7 червня американська модель Емілі Ратажковскі святкує свій 28-ий день народження. За час своєї кар'єри вона стала однією з найпопулярніших манекенниць світу. Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найпікантніших знімків моделі.
Сексапільна, епатажна та стильна – такою звикли бачити Емілі Ратажковскі її прихильники. Зірка славиться своєю непередбачуваністю, тому спрогнозувати, яким буде наступний її допис у соціальній мережі просто неможливо.
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Дівчина народилась 1991 року в Лондоні у творчій сім'ї: батько моделі – польський художник, а мати – письменниця. Родина згодом переїхала до сонячної Каліфорнії, де й зростала Емілі Ратажковскі.
Хоч у дитинстві дівчина мріяла стати акторкою, вже у 14 років вона розпочинає свою модельну кар'єру, підписавши контракт з Ford Models. Це був перший її крок до світової слави. Після навчання в Каліфорнійському університеті, де Емілі Ратажковскі вивчала образотворче мистецтво, вона повністю присвячує себе кар'єрі манекенниці. За кілька років нетипова зовнішність моделі підкорила весь світ.
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Знаковими роботами у її творчості стала участь у провокативних образах. Зокрема, Емілі Ратажковскі оголилась у кліпі "Blurred Lines" Робіна Тіка.
Дивіться відео кліпу Робіна Тіка на пісню "Blurred Lines" (18+):
У свої 28 років Емілі Ратажковскі – одна з найуспішніших моделей. Зірка – знана любителька сексуальних фотосесій, які часто влаштовує її чоловік – актор Себастьян Бір-Макклард. У день народження звабливої Емілі Ратажковскі журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати найгарячіші фото моделі.
Звабливі фото Емілі Ратажковскі