День народження Емілі Ратажковскі: топ гарячих фото моделі – 18+

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Емілі Ратажковскі – 28: найгарячіші фото моделі
Емілі Ратажковскі – 28: найгарячіші фото моделі / Instagram / @emrata

7 червня американська модель Емілі Ратажковскі святкує свій 28-ий день народження. За час своєї кар'єри вона стала однією з найпопулярніших манекенниць світу. Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найпікантніших знімків моделі.

Сексапільна, епатажна та стильна – такою звикли бачити Емілі Ратажковскі її прихильники. Зірка славиться своєю непередбачуваністю, тому спрогнозувати, яким буде наступний її допис у соціальній мережі просто неможливо. 

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Дівчина народилась 1991 року в Лондоні у творчій сім'ї: батько моделі – польський художник, а мати – письменниця. Родина згодом переїхала до сонячної Каліфорнії, де й зростала Емілі Ратажковскі.

 

Birthday bikini baby! @emrata

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 

Хоч у дитинстві дівчина мріяла стати акторкою, вже у 14 років вона розпочинає свою модельну кар'єру, підписавши контракт з Ford Models. Це був перший її крок до світової слави. Після навчання в Каліфорнійському університеті, де Емілі Ратажковскі вивчала образотворче мистецтво, вона повністю присвячує себе кар'єрі манекенниці. За кілька років нетипова зовнішність моделі підкорила весь світ.

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Знаковими роботами у її творчості стала участь у провокативних образах. Зокрема, Емілі Ратажковскі оголилась у кліпі "Blurred Lines" Робіна Тіка. 

Дивіться відео кліпу Робіна Тіка на пісню "Blurred Lines" (18+):

 

У свої 28 років Емілі Ратажковскі – одна з найуспішніших моделей. Зірка – знана любителька сексуальних фотосесій, які часто влаштовує її чоловік – актор Себастьян Бір-Макклард. У день народження звабливої Емілі Ратажковскі журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати найгарячіші фото моделі.

Звабливі фото Емілі Ратажковскі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
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