Емілі Ратажковскі не перестає вражати спокусливими формами: гарячі фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram/ @emrata

Американська модель Емілі Ратажковскі підкорює мережу своїми звабливими фото в купальнику від власного бренду Inamorata Swim. Новинка, яку демонструє 27-річна зірка, вже доступна до купівлі.

Нові фото американської моделі з’явились на її сторінці в Instagram. На світлині Емілі сидить на плетеному голубому кріслі біля білої стіни, підпираючи голову рукою. Зірка соціальних мереж одягнута в сексуальний червоний купальник власного бренду Inamorata Swim. Багато зав’язок, які вона залишила на своїй тоненькій талії лише підкреслили її ідеальну фігуру.

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"Цей костюм вже доступний", – прокоментувала своє фото 27-річна модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Ще один варіант купальника Емілі Ратажковскі представила в суботу, 11 листопада. Більш закритий верх, який вона зробила в стилі майки, в поєднанні з бікіні – створюють "вау" ефект. Фото в такому купальному костюмі зірка теж опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Еротика Мода
Джерело: Lifestyle
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