Емілі Ратажковскі обрала для публічного виходу звабливу сукню: фото 18+

Одна з найсексуальніших моделей світу Емілі Ратажковскі вкотре приголомшила своїх прихильників. Для публічного виходу вона обрала звабливу сукню, в якій виднілись її оголені груди.

Емілі Ратажковскі вже отримала репутацію однієї з найгарячіших моделей. Все тому, що зірка відверто заявляє: жінка не повинна соромитись свого тіла та приховувати його за мішкуватим одягом. Відтак манекенниця активно бере участь у сексапільних зйомках, демонструючи струнку фігуру.

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Не відмовляється Емілі й від гарячих рекламних кампаній. Днями вона прогулялась у звабливій білій сукні незвичного крою. У вбранні від бренду Jacquemus, власником якого є дизайнер Симон Порт Жакмю, сексапільна Ратажковскі засвітила оголені груди. Свій гарячий образ модель доповнила золотими сережками та чорною сумочкою.



Емілі Ратажковскі засвітила оголені груди / Instagram / @emrata



Сексуальний образ Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Варто зазначити, що Емілі Ратажковскі не вперше співпрацює з брендом Jacquemus. Для виходу на червону доріжку зірка вбрала звабливий костюм з пікантним вирізом. Окрім цього, Емілі Ратажковскі приміряла крислатий капелюх, створений дизайнером.