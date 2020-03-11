Емілі Ратажковскі обрала спокусливе вбрання від українського бренду: звабливий образ

28-річна американська модель незмінно приголомшує публіку своїми сміливими виходами. Вона обирає вбрання від найпрестижніших будинків моди, а цього разу смакам Емілі Ратажковскі вдалося догодити українському бренду Bevza.

Так, вчора зірка стала гостею шоу "Пізня ніч з Сетом Мейерсом" (Late Night with Seth Meyers) на телеканалі NBC. Під час світського виходу вона не стала зраджувати своїм принципам та не втратила нагоди, аби не похизуватися спокусливим тілом та приголомшливою стрункістю.

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Емілі Ратажковскі одягла шовкову мінісукню шоколадного кольору від українського бренду Bevza з останньої колекції весна/літо 2020, яку дизайнерка Світлана Бевза презентувала на Тижні моди у Нью-Йорку. Головним акцентом надвідвертої сукні став оголений живіт, що дозволило манекенниці засвітити бездоганне тіло.

Для свого виходу вона також обрала чорні босоніжки на підборах, які додали її look зухвалості. Емілі Ратажковскі завершила образ макіяжем з чорними стрілками, блискучою помадою та легкою укладкою.