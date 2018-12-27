Емілі Ратажковскі оголила груди в Instagram: гаряче фото 18+

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Американська модель Емілі Ратажковскі нещодавно зізнавалась, що публікує свої еротичні фото в Instagram, оскільки свій профіль вважає справжнім еротичним журналом. Свої слова вона вкотре підтвердила, коли опублікувала нове сексуальне фото, де повністю оголилась.

27-річна зірка соціальної мережі Instagram оприлюднила світлину, яка лише за кілька годин зібрала понад мільйон вподобань. На ній вона прикрила голі груди руками, залишивши лише пікантні "дозволені" зони. З прикрас були присутні лише кілька кілець, а образ завершував яскравий макіяж та природня зачіска. Фотографія була зроблена в таємночому синьому освітленні, а у підписі модель залишила "емоджі"-смайл інопланетянина.

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram-Stories / @emrata

Емілі також опублікувала у своїх Instagram-Stories інше відверте фото, на якому стоїть задом і не показує свого обличчя. Модель не пропустила можливості похизуватись пікантними сідницями в чорному купальнику її ж бренду Inamorata Swim. Міські краєвиди додали краси новій світлині.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram-Stories / @emrata

Теги: LifeStyle Мода Еротика Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 канал
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