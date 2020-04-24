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Емілі Ратажковскі поділилася відвертими фото, на яких постала оголеною 18+

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі не припиняє демонструвати інтимні частини тіла перед прихильниками. Знаменитість поділилася декількома еротичними фото, зробленими в ізоляції.

Пікантні домашні фотосесії заполонили сторінки найвідвертіших моделей сучасності у соцільних мережах. До них належить і Емілі Ратажковскі, яка ледь не щодня ділиться знімками, на яких постає топлес або напів оголеною. Чергові спокусливі світлини дівчина поширили в інстаграм-сторіс.

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Емілі не соромиться публікувати сексуальні кадри та хизуватися спокусливими формами. Вона поширила чорно-білу фотографію, на якій позує в ванній кімнаті. Ратажковскі одягнена лише в трусики чорного кольору, а на голові в неї бачимо рушник. Оголені груди зірка прикрила руками.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі прикрила оголені груди руками / Instagram-Stories / @emrata

Та одним еротичним фото дівчина не обійшлася. На черговій розповіді в інстаграмі вона зобразила оголені ноги. Зрозуміло, що Емілі лежить на білосніжному ліжку без одягу, прикрившись ковдрою. Біля неї лежать три книжки, що додають світлині особливого шарму.

Емілі Ратажковскі
Оголена Емілі Ратажковскі лежить на білосніжному ліжку / Instagram-Stories / @emrata

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Емілі Ратажковскі LifeStyle
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