Емілі Ратажковскі похизувалася стрункою талією в кампейні Inamorata: фото
Американська модель і акторка Емілі Ратажковскі також працює протягом останніх двох років дизайнером власного бренду Inamorata. А для просування зірка активно знімається у рекламних кампейнах та просуває роботи на своїх сторінках у соціальних мережах.
Нові знімки Емілі Ратажковскі опублікувала у себе в інстаграмі. Модель знялася у рекламному кампейні для власного бренду. Цього разу знаменитість рекламувала топ без бретелей блакитного кольору.
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У фотосесії Ратажковскі також позує у простих джинсах без складних укладок волосся та з легким макіяжем, який лише підкреслює натуральну красу дівчини. Вартість короткого обтислого топу на офіційному сайті Inamorata складає 34 долари.
Додамо, що усі вбрання з колекції Емілі є досить розкутими та звабливими, а в рекламах знімаються моделі різних фігур. Відтак дизайнерка, яка є відкритою феміністкою, своїм одягом заявляє, що будь-яка жінка не повинна соромитись свого тіла.
"Ти можеш носити топи кожного дня", – лаконічно додала у підписі модель.
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
Рекламний кампейн Inamorata: дивіться фото
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata
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