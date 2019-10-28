Емілі Ратажковскі похизувалася стрункою талією в кампейні Inamorata: фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Американська модель і акторка Емілі Ратажковскі також працює протягом останніх двох років дизайнером власного бренду Inamorata. А для просування зірка активно знімається у рекламних кампейнах та просуває роботи на своїх сторінках у соціальних мережах.

Нові знімки Емілі Ратажковскі опублікувала у себе в інстаграмі. Модель знялася у рекламному кампейні для власного бренду. Цього разу знаменитість рекламувала топ без бретелей блакитного кольору.

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У фотосесії Ратажковскі також позує у простих джинсах без складних укладок волосся та з легким макіяжем, який лише підкреслює натуральну красу дівчини. Вартість короткого обтислого топу на офіційному сайті Inamorata складає 34 долари.

Додамо, що усі вбрання з колекції Емілі є досить розкутими та звабливими, а в рекламах знімаються моделі різних фігур. Відтак дизайнерка, яка є відкритою феміністкою, своїм одягом заявляє, що будь-яка жінка не повинна соромитись свого тіла. 

"Ти можеш носити топи кожного дня", – лаконічно додала у підписі модель.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Рекламний кампейн Inamorata: дивіться фото

Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі
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