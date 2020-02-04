Емілі Ратажковскі похизувалася тілом у звабливих образах: гарячі кадри

Сексапільна брюнетка полюбляє провокувати своїх шанувальників звабливими кадрами. Красуня не має приводів для жодних комплексів, радо демонструючи свою фігуру в найбільш відвертих образах та позах. А відпочинок – гарна нагода нагадати фоловерам про свою приголомшливу зовнішність.

Разом зі своїм зірковим чоловіком кінопродюсером Себастьяном Бір-Макклардом Емілі Ратажковскі відправилася на відпочинок до теплих країн. Незважаючи на те, що модель досить активно розвиває особистий профіль у соціальних мережах, подружні світлини справжня рідкість для її інстаграму.

Читайте також: Лілі-Роуз Депп засвітила оголені груди без білизни: еротичні фото з кінопремії

Манекенниця надає перевагу залишатися однією зіркою в кадрі. Так, Емілі Ратажковскі самостійно знімається для кампейнів власного білизняного бренду Inamorata. Проте еротична білизна – незмінний атрибут не лише для рекламних зйомок. На відпочинку знаменитість демонструє своє підтягнуте тіло у не менш спокусливих образах.

Так, 28-річна красуня позує у чорних мереживних трусиках та світшоті блакитного кольору, оголивши приголомшливі ноги та стрункий живіт. Локацією для кадру стала розкішна простора ванна кімната.

Для фото на балконі з виглядом на басейн Емілі Ратажковскі обрала більш стримане вбрання. Вона постала у яскравому пухнастому костюмі жовтого кольору. Вбрання складалося з кроп-топа та обтислої мініспідниці. Замість звичних високих підборів модель обрала зручні білі кросівки. Судячи з коментаря зірки, автором цього кадру став чоловік Себастьян: "Чоловік сказав поглянути сюди".