Емілі Ратажковскі показала архівний спокусливий знімок: як модель виглядала у 17 років

28-річна американська модель побудувала успішну кар'єру у світовій фешн-індустрії. Кадри Емілі Ратажковскі з численних зйомок не сходять зі сторінок найвідоміших глянців. Проте мало хто знає, що навіть у підлітковому віці вона могла похизуватися неабиякою сексуальністю.

Впродовж карантину Емілі Ратажковскі публікує чимало пікантних кадрів, чим викликає справжній захват у фоловерів. Проте з не меншим захопленням прихильники сприймають архівні світлини, які зірка знаходить у своїй колекції.

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Так, успішна модель, яка почала кар'єру в 14 років, пригадала одну зі зйомок для видання Hot Kiss. На фото вона позує в обтислій мінісукні синього кольору на брительках, яка підкреслює її природну стрункість. Емілі Ратажковскі акцентує увагу на тонкій талії, поклавши руку на берда. Вбрання дозволяє їй засвітити чималий бюст, яким вона могла похизуватися навіть у підлітковому віці.

Образ гарячої брюнетки доповнили масивні сережки та легка укладка. Модель підкреслила бездоганну зовнішність денним макіяжем з акцентом на сяючих губах. Сама Емілі Ратажковскі зізналася, що на цьому кадрі вона позує для однієї з перших глянцевих зйомок. Уявіть, тут зірці лише 17 років.