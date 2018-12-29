Емілі Ратажковскі показала запальні танці зі своїм чоловіком: відео

Одна з найвідоміших моделей світу Емілі Ратажковскі продовжує дивувати своїх прихильників. Днями вона опублікувала відео, на якому показала запальні танці з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом.

Як відомо, 23 лютого Емілі Ратажковскі офіційно стала дружиною актора і продюсера Себастьяна Бір-Макларда. Для багатьох прихильників така новина була справжнім шоком, адже модель зустрічалась з чоловіком всього кілька тижнів. Тому у мережі чимало хейтерів пророкували швидке розлучення пари.

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Та попри всі злісні коментарі Емілі Ратажковскі й досі насолоджується заміжжям. Зірка публікує щасливі кадри з Себастьяном Бір-Маклардом, не приховуючи своєї радості. На сторінці в Instagram модель показала, як проходить її дозвілля: на кадрах видно запальні танці Емілі та Себастьяна. Під час гарячих па чоловік не втримався і поцілував свою дружину.

Варто зазначити, що ролик пара зняла у Мексиці, де, ймовірно, й проведе новорічні свята. Різдво Емілі Ратажковскі вже встигла відзначити на курорті в колі найближчих родичів.



Родина Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Сімейний відпочинок Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata