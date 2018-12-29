Емілі Ратажковскі показала запальні танці зі своїм чоловіком: відео

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Емілі Ратажковскі показала запальні танці зі своїм чоловіком
Емілі Ратажковскі показала запальні танці зі своїм чоловіком / Instagram / @emrata

Одна з найвідоміших моделей світу Емілі Ратажковскі продовжує дивувати своїх прихильників. Днями вона опублікувала відео, на якому показала запальні танці з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом.

Як відомо, 23 лютого Емілі Ратажковскі офіційно стала дружиною актора і продюсера Себастьяна Бір-Макларда. Для багатьох прихильників така новина була справжнім шоком, адже модель зустрічалась з чоловіком всього кілька тижнів. Тому у мережі чимало хейтерів пророкували швидке розлучення пари. 

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Та попри всі злісні коментарі Емілі Ратажковскі й досі насолоджується заміжжям. Зірка публікує щасливі кадри з Себастьяном Бір-Маклардом, не приховуючи своєї радості. На сторінці в Instagram модель показала, як проходить її дозвілля: на кадрах видно запальні танці Емілі та Себастьяна. Під час гарячих па чоловік не втримався і поцілував свою дружину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Варто зазначити, що ролик пара зняла у Мексиці, де, ймовірно, й проведе новорічні свята. Різдво Емілі Ратажковскі вже встигла відзначити на курорті в колі найближчих родичів. 

Родина Емілі Ратажковскі
Родина Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Сімейний відпочинок Емілі Ратажковскі
Сімейний відпочинок Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Модель Емілі Ратажковскі з чоловіком
Модель Емілі Ратажковскі з чоловіком / Instagram / @emrata

Теги: LifeStyle Мода Відпочинок Мексика Емілі Ратажковскі
Джерело: Lifestyle
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