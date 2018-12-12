Емілі Ратажковскі постала в спокусливому фотосеті для австралійського Vogue: фото

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Емілі Ратажковскі для Vogue Australia
Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / www.vogue.com.au

Американська супермодель Емілі Ратажковскі встигає не лише слідкувати за власним фотоблогом та брати участь у фотосесіях для брендів, а й зніматись для перших обкладинок світу. Цього разу вона постала у січневому випуску видання Vogue Australia.

Спокусливі кадри за участю 27-річної зірки вже з'явились на сайті видання.

Автором відвертих та сонячних кадрів стала фешн-фотограф Ніколь Бентлі. Для обкладинки та зйомки глянцю Емілі позувала у красивих літніх образах, що вдало підкреслювали її стрункі форми та смагляву шкіру. А спідниці, прозорі накидки, топи, прикраси та навіть светри і куртки чудово гармоніювали з краєвидами австралійської савани. Особливістю фотосету стала коротка зачіска Ратажковскі, яку вона неодноразово демонструвала на попередніх рекламних зйомках, а також природній макіяж.

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Я завжди любила одяг. Мені подобається вміщувати в одяг весь сенс, який ти бажаєш продемонструвати світу. Це може справді давати можливість одягатись так, як ти цього хочеш, якою б не була твоя роль. Це спосіб, яким ви презентуєте себе. Це чудово мати можливість змінювати свій одяг чи робити макіяж, щоб виглядати краще,
– зізналась Емілі в інтерв'ю для видання.


Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / Vogue Australia


Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / Vogue Australia


Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / Vogue Australia


Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / Vogue Australia


Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / Vogue Australia


Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / Vogue Australia


Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / Vogue Australia


Емілі Ратажковскі для Vogue Australia / Vogue Australia

Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Мода
Джерело: 24 канал
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