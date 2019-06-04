Емілі Ратажковскі повертає в моду штани на низькій посадці: фото

Останні декілька сезонів актуальними вважають штани на середній чи високій посадці, а стилісти рекомендують одягати "низьку посадку" лише за умови, щоб живіт був прикритим. Додамо, що джинси на низькій посадці навряд чи повернуться у моду незабаром, а вільні та широкі штани можуть стати трендовими. Як їх носити – дивіться на прикладі Емілі Ратажковскі.

Так, популярна модель Емілі Ратажковскі, яка потрапила в об'єктиви вуличних папараці, для прогулянки у Нью-Йорку зі своєю собакою одягнула широкі штани на низькій посадці.

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У модних трендах сильну позицію закріпив саме over-size: практично усі селебріті мають в гардеробі жакет "з чоловічого плеча", масивні светри та вільні штани.

Так, Ратажковскі одягнула over-size костюм пісочного кольору, але перетворила образ на сексуальний. Емілі доповнила його білим кроп-топом і продемонструвала свій пружний прес.

Завершили комфортний "нью-йоркський" образ моделі білі кросівки, круглі окуляри та стаканчик з охолодженою кавою.



Емілі Ратажковскі / Getty Images



​Емілі Ратажковскі / Getty Images