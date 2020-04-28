24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Емілі Ратажковскі позувала у ванній, прикривши оголені груди руками: фото 18+

- Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Зірка модельного бізнесу Емілі Ратажковскі вкотре поділилася пікантною фотографією. На ній модель позує лише в чорних трусиках у ванній. Світлина швидко розбурхала мережу.

Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі невпинно демонструє, що є однією із найвідвертіших моделей сучасності. Вона ділиться спокусливими світлинами не лише на особистій сторінці в інстаграмі, а й на акаунті власного бренду білизни Inamorata

Читайте також: Демі Роуз позувала у мереживній білизні та червоних ботфортах: гаряче фото

Знаменитість не втрачає жодної можливості, щоб похизуватися стрункою фігурою та звабливими формами. На сторінці її бренду з'явилося еротичне фото, на якому Емілі постала у чорних трусиках, які ледве прикрили її інтимні зони, та з рушником на голові. Фото зроблене у ванній. Очевидно, Емілі щойно вийшла з душу.

Та найбільшу увагу привертають оголені груди Ратажковскі, які вона прикрила руками. На обличчі модель зробила макіяж з чорними стрілками на повіках. Він додав особливого шарму такому образові та зробив його ще більш сексуальним. 

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі прикрила оголені груди руками / Instagram / @inamoratawoman

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Емілі Ратажковскі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Найпопулярніші кінострічки 2019 року за даними прокату
сьогодні , 13:25 Найпопулярніші кінострічки 2019 року за даними прокату
Юлія Михайлова
5 пікантних фільмів з неперевершеною Пенелопою Крус
сьогодні , 11:46 5 пікантних фільмів з неперевершеною Пенелопою Крус
Юлія Михайлова