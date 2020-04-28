Емілі Ратажковскі позувала у ванній, прикривши оголені груди руками: фото 18+

Зірка модельного бізнесу Емілі Ратажковскі вкотре поділилася пікантною фотографією. На ній модель позує лише в чорних трусиках у ванній. Світлина швидко розбурхала мережу.

Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі невпинно демонструє, що є однією із найвідвертіших моделей сучасності. Вона ділиться спокусливими світлинами не лише на особистій сторінці в інстаграмі, а й на акаунті власного бренду білизни Inamorata.

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Знаменитість не втрачає жодної можливості, щоб похизуватися стрункою фігурою та звабливими формами. На сторінці її бренду з'явилося еротичне фото, на якому Емілі постала у чорних трусиках, які ледве прикрили її інтимні зони, та з рушником на голові. Фото зроблене у ванній. Очевидно, Емілі щойно вийшла з душу.

Та найбільшу увагу привертають оголені груди Ратажковскі, які вона прикрила руками. На обличчі модель зробила макіяж з чорними стрілками на повіках. Він додав особливого шарму такому образові та зробив його ще більш сексуальним.



Емілі Ратажковскі прикрила оголені груди руками / Instagram / @inamoratawoman