Емілі Ратажковскі приголомшила фанатів інтимними фото у білизні

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Американська супермодель Емілі Ратажковскі, яка не соромиться демонструвати своє тіло шанувальникам у соціальних мережах, вкотре показала свої відверті світлини.

Нові знімки Ратажковскі, яка під час церемонії нагородження GQ Australia Men of The Year Awards отримала нагороду в номінації "Жінка року", опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Емілі раніше розповідала, що для неї Instagram – це як сексуальний журнал феміністки, відтак полюбляє хизуватися власною фігурою. Дівчина часто публічно відстоює своє право виглядати так, як вона вважає за потрібне і жодна громадська думка чи обмеження не повпливають на її вибір.

На нових фото модель показала ранкові "селфі" топлес та оголені сідниці.

Менш ніж за один день відверті світлини отримали сотні коментарів та понад мільйон вподобань у мережі.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram-Stories @emrata

Теги: LifeStyle Еротика Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 канал
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