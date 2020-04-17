24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Емілі Ратажковскі прикрила оголені груди руками: сексуальне фото 18+

- Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Одна із найуспішніших дівчат у світовому модельному бізнесі Емілі Ратажковскі не соромиться ділитися відвертими фотографіями. Днями дівчина поширила світлину, на якій прикриває оголені груди руками.

28-річна модель знає, як розбурхати мережу та створити ажіотаж навколо своєї особистості навіть під час карантину. Зірка ледь не щодня публікує пікантні кадри, на яких постає напівоголеною. На особистій сторінці Ратажковскі в інстаграмі з'явилося чергове еротичне фото.

Читайте також: Аніта Луценко похизувалась розкішною фігурою в білизні: сексуальне фото

На знімку пристрасна брюнетка позує у коричневих з принтом трусиках від бікіні. На голові у неї панама ніжно-блакитного кольору. Її волосся розпущене і спадає на плечі. В одній руці Емілі тримає яскравий лимон. На іншій руці бачимо каблучки.

Неймовірно спекотною роблять світлину оголені груди Ратажковскі. Вона прикрила їх руками та дивиться звабливим поглядом прямо в камеру.


Пікантний образ Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Це не перше спокусливе фото Емілі, де вона прикриває оголені груди руками. Пропонуємо переглянути подібні світлини.


Оголена Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata


Модель Емілі Ратажковскі прикриває оголені груди руками / Instagram / @emrata


Спокуслива Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Емілі Ратажковскі Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
17 квітня 21:41 Рецепти страв для великоднього столу від українських зірок
Христина Кобак
17 квітня 19:15 Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
Юлія Девда
17 квітня 19:00 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
Юлія Михайлова
17 квітня 16:00 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
Олена Булан
17 квітня 15:33 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
Квітослава Туз

Новини
Більше новин