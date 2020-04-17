Емілі Ратажковскі прикрила оголені груди руками: сексуальне фото 18+

Одна із найуспішніших дівчат у світовому модельному бізнесі Емілі Ратажковскі не соромиться ділитися відвертими фотографіями. Днями дівчина поширила світлину, на якій прикриває оголені груди руками.

28-річна модель знає, як розбурхати мережу та створити ажіотаж навколо своєї особистості навіть під час карантину. Зірка ледь не щодня публікує пікантні кадри, на яких постає напівоголеною. На особистій сторінці Ратажковскі в інстаграмі з'явилося чергове еротичне фото.

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На знімку пристрасна брюнетка позує у коричневих з принтом трусиках від бікіні. На голові у неї панама ніжно-блакитного кольору. Її волосся розпущене і спадає на плечі. В одній руці Емілі тримає яскравий лимон. На іншій руці бачимо каблучки.

Неймовірно спекотною роблять світлину оголені груди Ратажковскі. Вона прикрила їх руками та дивиться звабливим поглядом прямо в камеру.



Пікантний образ Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Це не перше спокусливе фото Емілі, де вона прикриває оголені груди руками. Пропонуємо переглянути подібні світлини.



Оголена Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata



Модель Емілі Ратажковскі прикриває оголені груди руками / Instagram / @emrata



Спокуслива Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata