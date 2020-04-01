Емілі Ратажковскі прикрила оголені груди собакою: гаряче фото
Сексапільна брюнетка знає, як викликати хвилю коментарів та тисячі лайків у своєму інстаграмі. Емілі Ратажковскі вчергове похизувалася своїм тілом досить цікавим способом.
Щоб засвітити свою струнку фігуру 28-річна манекенниця вдається до усіх можливих способів. Красуня вирішила попозувати на підлозі в обіймах своєї собаки. У неї немає комплексів і думки чужих людей Емілі також не боїться. Тож на новій світлині постала лише в трусиках та халаті.
Спекотно Сексапільна Демі Роуз похизувалася оголеними грудьми: фото 18+
"Він так втомився від обіймів", – підписала фото Ратажковскі.
Англійська модель обіймає собаку вівчарської породи Коломбо. Нещодавно домашньому улюбленцю виповнився 1 рік. Модель завела собаку разом зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом.
"Коломбо виповнився рік. Наш справжній син і янголятко. Я досі не можу повірити, що він виріс з 6 кілограмів у вісім тижнів до 36 кілограмів за один швидкий рік ", – написала манекенниця.
Коломбо часто можна побачити на світлинах Ратажковскі. Папараці підловлюють модель з ним на стрітстайл-виходах чи просто під час домашніх прогулянок.
Дивіться фото Емілі Ратажковскі з собакою Коломбо:
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