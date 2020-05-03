Емілі Ратажковскі провела весілля на карантині: нареченими стали собаки

Американська модель не приховувала своєї любові до пса Коломбо, з яким часто потрапляла в об'єктиви папараці під час карантинних прогулянок. Емілі Ратажковскі навіть провела собаче весілля, аби воз'єднати домашнього улюбленця з його коханою.

Схоже, відсутність світських заходів та численних фешн-зйомок суттєво позначилася на ставленні Емілі Ратажковскі до буденних речей. Модель зі світовим ім'ям вирішила організувати весілля для свого пса Коломбо, який понад рік живе з зірковою родиною. Фото з торжества вона опублікувала в інстаграмі.

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Манекенниця разом з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом взяли на себе почесну роль батьків нареченого Коломбо, а її подруга з бойфрендом – батьків нареченої. Зважаючи на пандемію коронавірусу, свято новоспечена родина провела в розкішному маєтку. З нагоди весілля Емілі Ратажковскі не лише накрила щедрий стіл, а й подбала про інтер'єр заходу. Вона прикрасила вітальню квітами та навіть придбала букет для нареченої.

Ми разом сидимо на карантині, то чому б і не одружити наших дітей, адже вони так люблять одне одного. Вітаю вас, Коломбо і Хеппі,

– прокоментувала модель.



Емілі Ратажковскі провела весілля для собак / Фото: Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі провела весілля для собак / Фото: Instagram / @emrata



Наречена Хеппі / Фото: Instagram / @emrata



Наречений Хеппі / Фото: Instagram Stories / @emrata

Судячи з усього, весільна церемонія з музикою та розвагами для гостей принесла чимало радості та позитиву сім'ї Емілі Ратажковської та її друзям. Наскільки задоволеними були самі наречені, залишається таємницею. Проте таким вчинком 28-річна модель вкотре довела свою безмежну любов до домашнього улюбленця та переконала фоловерів, що Коломбо – незамінний член їхньої родини з продюсером і актором Себастьяном Бір-Маклардом.