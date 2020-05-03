24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Емілі Ратажковскі провела весілля на карантині: нареченими стали собаки

- Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі провела весілля для собак
Емілі Ратажковскі провела весілля для собак / Instagram / @emrata

Американська модель не приховувала своєї любові до пса Коломбо, з яким часто потрапляла в об'єктиви папараці під час карантинних прогулянок. Емілі Ратажковскі навіть провела собаче весілля, аби воз'єднати домашнього улюбленця з його коханою.

Схоже, відсутність світських заходів та численних фешн-зйомок суттєво позначилася на ставленні Емілі Ратажковскі до буденних речей. Модель зі світовим ім'ям вирішила організувати весілля для свого пса Коломбо, який понад рік живе з зірковою родиною. Фото з торжества вона опублікувала в інстаграмі

Читайте також Емілі Ратажковскі показала ексклюзивні кадри з таємного весілля: пристрасні поцілунки пари

Манекенниця разом з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом взяли на себе почесну роль батьків нареченого Коломбо, а її подруга з бойфрендом – батьків нареченої. Зважаючи на пандемію коронавірусу, свято новоспечена родина провела в розкішному маєтку. З нагоди весілля Емілі Ратажковскі не лише накрила щедрий стіл, а й подбала про інтер'єр заходу. Вона прикрасила вітальню квітами та навіть придбала букет для нареченої. 

Ми разом сидимо на карантині, то чому б і не одружити наших дітей, адже вони так люблять одне одного. Вітаю вас, Коломбо і Хеппі,
– прокоментувала модель. 


Емілі Ратажковскі провела весілля для собак / Фото: Instagram / @emrata


Емілі Ратажковскі провела весілля для собак / Фото: Instagram / @emrata


Наречена Хеппі / Фото: Instagram / @emrata


Наречений Хеппі / Фото: Instagram Stories / @emrata

Судячи з усього, весільна церемонія з музикою та розвагами для гостей принесла чимало радості та позитиву сім'ї Емілі Ратажковської та її друзям. Наскільки задоволеними були самі наречені, залишається таємницею. Проте таким вчинком 28-річна модель вкотре довела свою безмежну любов до домашнього улюбленця та переконала фоловерів, що Коломбо – незамінний член їхньої родини з продюсером і актором Себастьяном Бір-Маклардом. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Емілі Ратажковскі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Фільми 2020 року, які не можна пропустити
2 травня , 13:10 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми
2 травня , 10:25 Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми
Юлія Михайлова