Емілі Ратажковскі пройшлася подіумом на лавандовому полі у сексуальній міні-сукні

1427 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

Відома модель та актриса Емілі Ратажковскі добре відома, як власниця гарячої Instagram-сторінки, а також бренду купальних костюмів. Однак останній показ, у якому зваблива американка брала участь, перевершив усі її гарячі знімки, які вона оприлюднювала до того. Звабливий образ моделі доповнив незвичайне місце, де вона дефілювала.

Напередодні у Провансі відбувся ювілейний показ нової колекції бренду Jacquemus. Зіркою імітованого подіуму, який розташувався по центрі лавандового поля, стала 28-річна Емілі Ратажковскі.

Читайте також: Ледь прикриває груди: Емілі Ратажковскі приміряла крихітний сексуальний купальник

Дизайнер врахував те, що Емілі, як ніхто інший, зможе відмінно продефілювати у сексуальній міні-сукні, оскільки на своїй сторінці в Instagram модель часто публікує пікантні фото і віддає перевагу звабливим вбранням.

Тож, на рожевий хідник посеред лавандового поля Емілі Ратажковскі вийшла у короткому платті червоного кольору. У вбранні від Jacquemus моделі вдалося засвітити всі свої переваги, а саме – тонку талію, пишні груди та довгі стрункі ноги. Фасон сукні відмінно підходив Емілі Ратажковскі, а вона у свою чергу ідеально позувала перед камерами.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

Емілі Ратажковск
Емілі Ратажковскі / Getty Images

blog_ava
Як виглядає єдиний український ресторан, який потрапив у топ-50 найкращих піцерій світу
сьогодні
5436
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Емілі Ратажковскі Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
сьогодні 13:01 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
7885
Літати дешево? Як наживаються лоукости
сьогодні 11:35 Літати дешево? Як наживаються лоукости
693
Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
24 червня 20:04 Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
Альона Захарова 827
Не свята принцеса: 5 королівських правил, які порушила леді Діана
24 червня 18:21 Не свята принцеса: 5 королівських правил, які порушила леді Діана
Марта Вересюк 1853
Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
24 червня 01:05 Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
921
Новини
Більше новин
Залиште відгук