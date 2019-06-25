Емілі Ратажковскі пройшлася подіумом на лавандовому полі у сексуальній міні-сукні

Відома модель та актриса Емілі Ратажковскі добре відома, як власниця гарячої Instagram-сторінки, а також бренду купальних костюмів. Однак останній показ, у якому зваблива американка брала участь, перевершив усі її гарячі знімки, які вона оприлюднювала до того. Звабливий образ моделі доповнив незвичайне місце, де вона дефілювала.

Напередодні у Провансі відбувся ювілейний показ нової колекції бренду Jacquemus. Зіркою імітованого подіуму, який розташувався по центрі лавандового поля, стала 28-річна Емілі Ратажковскі.

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Дизайнер врахував те, що Емілі, як ніхто інший, зможе відмінно продефілювати у сексуальній міні-сукні, оскільки на своїй сторінці в Instagram модель часто публікує пікантні фото і віддає перевагу звабливим вбранням.

Тож, на рожевий хідник посеред лавандового поля Емілі Ратажковскі вийшла у короткому платті червоного кольору. У вбранні від Jacquemus моделі вдалося засвітити всі свої переваги, а саме – тонку талію, пишні груди та довгі стрункі ноги. Фасон сукні відмінно підходив Емілі Ратажковскі, а вона у свою чергу ідеально позувала перед камерами.



Емілі Ратажковскі / Getty Images