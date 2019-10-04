Емілі Ратажковскі пройшлася в ефектному вбранні вулицями Нью-Йорка: фото

Відома модель Емілі Ратажковскі потрапила в об’єктив папараці у стильному образі. 28-річна модель поспішала на прем’єру фільму "Не обрамлені алмази" в Lincoln Center у Нью-Йорку.

Попри насичений графік зірки, а також зйомки у фільмах, Емілі Ратажковскі вдається знаходити час на світські вечірки.

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На захід британська модель одягнула чорний кроп-топ з довгим рукавом, атласну спідницю-міді і високі чоботи зі зміїним принтом, які переливаються під світлом. Ремінь на талії зробив струнку талію Емілі Ратажковскі ще більш виразнішою, тож образ кішечки збирав погляди оточуючих, зокрема поліцейських, які не відводили погляд від популярної моделі та акторки.



Ефектний образ Емілі Ратажковскі