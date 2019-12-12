Емілі Ратажковскі різко висловилася про справу Гарві Вайнштейна: подробиці

Американська модель та акторка не стримала свого невдоволення мирною угодою, яку уклав продюсер-гвалтівник зі своїми жертвами. Припускають, що йому навіть не доведеться визнавати свою вину в суді. Емілі Ратажковскі привселюдно висловила своє ставлення до такого рішення написом на власному тілі.

Днями у ЗМІ прогриміла новина про можливе врегулювання секс-скандалу з Гарві Вайнштейном мирним шляхом. Припускають, що близько 30 жертв його домагань розділять 25 мільйонів доларів, які виплатять страхові компанії збанкрутілої кіностудії "The Weinstein Company". Такі новини вже отримали реакцію голлівудських зірок.

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28-річна Емілі Ратажковскі своєрідно виразила своє ставлення до останніх подій. Вона з'явилася на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком кінопродюсером Себастьяном Бір-Макклардом на прем'єрі фільму "Неограновані коштовності". Під спалахами камер модель з ентузіазмом демонструвала напис на своїй руці "клятий Гарві".

Угоду, яка може дозволити Гарві Вайнштейну уникнути покарання та визнати його невинним, зірка прокоментувала на сторінках соціальних мереж.

Сьогодні Гарві Вайнштейн і його збанкрутіла кіностудія домовилися про врегулювання з десятками його можливих жертв на суму в 25 мільйонів доларів. За умовами угоди від продюсера не вимагають визнавати провину або виплачувати за рахунок власних коштів будь-яку суму своїм жертвам,

– написала Емілі Ратажковскі.