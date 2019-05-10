Емілі Ратажковскі розбурхала мережу повністю оголеним фото у ліжку

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Модель та зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі, яка полюбляє вражати шанувальників ефектними виходами у світ, показала звабливе оголене фото.

Відверте фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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6 травня прогриміла одна з найбільших фешн-подій щорічний бал Met Gala 2019, на якому безліч знаменитостей епатували ефектними образами. Емілі також завітала на вечірку та продемонструвала спортивну фігуру у прозорому вбранні.

Згодом після закінчення балу Інституту костюма Ратажковскі показала звабливе фото без одягу, на якому її груди прикриває лише хвилясте волосся (яке, до слова, дівчині наростили для грандіозної події).

"Хвилі моєї мрії", – підписала знімок модель.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Емілі Ратажковскі Мода
Джерело: LifeStyle 24
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