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Емілі Ратажковскі розбурхала мережу світлиною з юності: гаряче фото 14-річної моделі

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Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Одна з найбільших спокусниць Голлівуду часто ділиться результатами фешн-зйомок на сторінках соціальних мереж. Прихильники 28-річної знаменитості звикли до відвертих кадрів її стрункого тіла. Проте американка приголомшила своїм виглядом у 14 років.

Американська модель та акторка тішить своїх шанувальників світлинами з особистого життя. Вона часто показує відверті образи з глибоким декольте чи в еротичному міні. Емілі Ратажковскі не втрачає нагоди похизуватися своїм розкішним підтягнутим тілом.

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Проте днями вона зізналася, що мало чимало внутрішніх протиріч ще з підліткового віку через свої природні принади. Манекенниця поділилася кадром, який був зроблений у віці 14 років. На фото дівчина постала у різнобарвному бікіні та без макіяжу. Важко не помітити, що ще в юності Емілі мала досить великі груди, які, як виявилося, заважали їй у житті.

Мені подобалося показувати людям цю фотографію, на якій мені 14 років, щоб довести, що моє тіло природне. Я була дитиною на цьому фото і хотіла б, щоб світ сприймав мене як особистість, а не лише моє тіло,
– відверто розповіла дівчина. 

Емілі Ратажковскі зауважила, що моделювання подібних стереотипів відбувається у тому числі й через такі соціальні платформи, як інстаграм. Вона закликала всіх не сприймати картинку за дійсність і помічати у людях щось глибше, ніж просто привабливу зовнішність чи сексуальність. 

У той же час американська модель справжня фанатка відвертих світлин. На її особистій сторінці день за днем з'являються все нові й нові еротичні кадри. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Емілі Ратажковскі Еротика
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